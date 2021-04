Ciclismo | Cassani | «Basta distrazioni al volante | Silvia Piccini mancherà a tutti noi»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 aprile 2021) Silvia aveva diciassette anni e un sogno, diventare una campionessa di ciclismo. Il destino, però, l’ha tolta all’affetto dei suoi cari proprio durante un allenamento. Investita e trascinata per diversi metri, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Poi la tragedia, l’ennesima. «Non trovo le parole per esprimere il mio dolore», dice Davide Cassani, il commissario tecnico della Nazionale azzurra di ciclismo su strada, «sapere che una ragazza così giovane ha perso la vita per colpa di una distrazione è inaccettabile».