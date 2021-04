Ciak, si torna in sala! I cinema riaprono i battenti: ecco i film che troveremo sul grande schermo (Di domenica 25 aprile 2021) Il 26 aprile 2021 per i cinefili sarà un giorno da ricordare. E non solo per l'assegnazione dei premi Oscar nella notte di Los Angeles, ma soprattutto perché, dopo oltre sei mesi di chiusure, si torna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) Il 26 aprile 2021 per i cinefili sarà un giorno da ricordare. E non solo per l'assegnazione dei premi Oscar nella notte di Los Angeles, ma soprattutto perché, dopo oltre sei mesi di chiusure, si...

Ultime Notizie dalla rete : Ciak torna Ciak, si torna in sala! I cinema riaprono i battenti: ecco i film che troveremo sul grande schermo Il 26 aprile 2021 per i cinefili sarà un giorno da ricordare. E non solo per l'assegnazione dei premi Oscar nella notte di Los Angeles, ma soprattutto perché, dopo oltre sei mesi di chiusure, si torna in sala. Nelle zone gialle riaprono i cinema. Ingressi ridotti e distanziamento da Covid non freneranno l'emozione di ritrovarsi davanti al grande schermo. Tra i titoli più attesi ci sono ...

Jasmine Trinca, 40 anni da vera star Nel 2017 torna a lavorare con Sergio Castellitto, che l'aveva diretta in Nessuno si salva da solo (... 4 Nastri d argento, 2 Globi d oro, 2 Ciak d oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra ...

Ciak, non si gira: molti cinema restano chiusi PISA. Si torna in zona gialla, riaprono anche i cinema. Ma non tutti. Anzi pochi per la verità. Ecco la situazione a Pisa e Provincia in vista dell'ora X. PISA. Saranno solo il cineclub Arsenale e la ...

