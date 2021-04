Chivasso e il bar che offre l'aperitivo negazionista. Senza mascherina i clienti (Di domenica 25 aprile 2021) A Chivasso, nel torinese, il bar "Torteria", ha aperto per il terzo sabato consecutivo, offrendo l'aperitivo negazionista. Assembramento di clienti all'esterno Torino e il bar sovversivo: va in scena l’aperitivo negazionista in barba alle norme anti-covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) A, nel torinese, il bar "Torteria", ha aperto per il terzo sabato consecutivo,ndo l'. Assembramento diall'esterno Torino e il bar sovversivo: va in scena l’in barba alle norme anti-covid su Notizie.it.

