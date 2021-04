Chiara Nasti e Zaniolo si sono lasciati? L’influencer rompe il silenzio e si sfoga sui social (Di domenica 25 aprile 2021) La storia d’amore tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è uno delle più seguite dal mondo dei social. I loro followers fanno caso ad ogni loro piccolo movimento. Alcuni giorni fa, in tanti hanno notato che i due non si seguivano più e che alcuni loro scatti erano spariti dai rispettivi profili Instagram. Tutto ciò ha fatto preoccupare il mondo dei social, il quale si è posto una domanda: “Chiara Nasti e Zaniolo si sono lasciati?” La risposta a questo quesito è arrivata da Chiara Nasti attraverso delle storie Instagram. La situazione a quanto pare sembrerebbe essere un po’ complicata, ma tra loro non ci sarebbe nessuna crisi. Chiara Nasti e ... Leggi su urbanpost (Di domenica 25 aprile 2021) La storia d’amore trae Nicolòè uno delle più seguite dal mondo dei. I loro followers fanno caso ad ogni loro piccolo movimento. Alcuni giorni fa, in tanti hanno notato che i due non si seguivano più e che alcuni loro scatti erano spariti dai rispettivi profili Instagram. Tutto ciò ha fatto preoccupare il mondo dei, il quale si è posto una domanda: “si?” La risposta a questo quesito è arrivata daattraverso delle storie Instagram. La situazione a quanto pare sembrerebbe essere un po’ complicata, ma tra loro non ci sarebbe nessuna crisi.e ...

