Chi è Ben Barnes, il Generale Kirigan nella serie Tenebre e Ossa di Netflix (Di domenica 25 aprile 2021) Ben Barnes è il Generale Kirigan in Tenebre e Ossa, la serie Netflix tratta dai romanzi fantasy di Leigh Bardugo. Nato a Londra il 20 agosto 1981, l'attore britannico è apparso in diversi film e programmi televisivi degni di nota, soprattutto di genere letterario. Appassionato di recitazione fin da piccolo, Ben Barnes inizia a lavorare a teatro da adolescente presso il National Youth Music Theatre, dove condivide le scene, tra gli altri, con Jude Law. Il suo primo ruolo da professionista è nell'adattamento musicale di Piccoli Gangsters. Il debutto in televisione avviene nel 2006 in un episodio della serie Doctors, al cinema l'anno seguente, ottenendo la parte del giovane Dunstan nel film del 2007 Stardust. Comincia a farsi notare ...

