(Di domenica 25 aprile 2021) Trentacinquefa, il 26 aprile del 1986, l’esplosione e l’incendio del quarto reattore della centrale nucleare, allora sovietica, di. Oggi il governo ucraino ha avviato le pratiche per la richiesta all’deldel sito, daoramai diventato meta di turismo, come patrimonio dell’umanità. Prima della pandemia e sull’onda del successo della serie “” prodotta da Hbo, nel 2019 i turisti che visitarono la centrale furono 120mila.consolidare, ed estendere, questo interesse. Nella giornata di oggi, la Linea aerea internazionale ucraina organizza voli a bassa quota su, che sarà così possibile ammirare “dalle angolazioni più inusuali”. Un volo per ...

Advertising

fisco24_info : Chernobyl, 35 anni fa l'incidente: Kiev vuole riconoscimento Unesco: Nel 2019 visitarono il sito 120mila persone… - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Chernobyl, 35 anni dopo. Alisa e quel tumore sconfitto con l'aiuto dell'Italia - MizStemiz : RT @opificioprugna: Chernobyl. Dopo 35 anni dall'esplosione, tornano a pascolare i cavalli. E se ascolti, ti parlano anche. (Beatrice Rur… - infoitcultura : 35 anni fa Chernobyl: torna “Sapiens” con una puntata speciale - Piergiulio58 : A 35 anni da Chernobyl si muore ancora: l’Italia continua a curare i bimbi ammalati di cancro, figli di chi visse l… -

Ultime Notizie dalla rete : Chernobyl anni

... che avrà una vita sicuramente più lunga rispetto a quella delle centrali nucleari che lo hanno preceduto e sarà in servizio per gliche serviranno a trovare il leggendario deposito geologico ......rispetto a quella delle centrali nucleari che lo hanno preceduto e sarà in servizio per gli...perché ricorre il trentacinquesimo anniversario del disastro alla centrale nucleare die ...Natalia Onipko, presidente della Fondazione Zaporuka a Kiev, in Ucraina, racconta il lavoro che da più di 15 anni la onlus svolge in collaborazione con l’associazione italiana Soleterre, per ospitare ...Dopo la puntata speciale dedicata al nucleare la nuova stagione di Sapiens – un solo pianeta partirà regolarmente dall’8 maggio con sei nuove puntate Sapiens renderà pubblico, per la prima volta, lo s ...