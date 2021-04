Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 25 aprile 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Questa sera, domenica 25 aprile 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 25 aprile, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti A Che tempo Che Fa stasera grande attesa per la presenza tra gli ospiti di Matthew McConaughey, in occasione dell’uscita in Italia della sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa“. L’attore e ... Leggi su tpi (Di domenica 25 aprile 2021) Questa sera, domenica 25, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 25, di Cheche fa.A CheChe Fa stasera grande attesa per la presenza tra glidi Matthew McConaughey, in occasione dell’uscita in Italiasua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa“. L’attore e ...

