Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 25 aprile 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 25 aprile 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospite Matthew McConaughey Il Premio Oscar Matthew McConaughey sarà ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 25 aprile alle 20.00 su Rai3, in occasione dell’uscita in Italia il 23 aprile della sua autobiografia Greenlights – L’arte di correre in discesa.L’attore e produttore cinematografico, dal suo esordio nel 1993, ha recitato in decine di film acclamati da critica e pubblico come Contact, Amistad, Bernie, ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 25 aprile 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 25su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa: ospite Matthew McConaughey Il Premio Oscar Matthew McConaughey sarà ospite a CheChe Fa di Fabio Fazio domenica 25alle 20.00 su Rai3, in occasione dell’uscita in Italia il 23della sua autobiografia Greenlights – L’arte di correre in discesa.L’attore e produttore cinematografico, dal suo esordio nel 1993, ha recitato in decine di film acclamati da critica e pubblico come Contact, Amistad, Bernie, ...

Advertising

borghi_claudio : Ho letto lo studio del MIT sul Covid. Molto interessante. Fattori chiave sono ventilazione della stanza e tempo che… - Quirinale : #25Aprile, #Mattarella: Vorrei dire soprattutto ai giovani di oggi: il ricordo, la consapevolezza del dolore, dei s… - marcotravaglio : BONGIORNO ITALIA Per dire come funziona quella che spiritosamente chiamiamo “informazione”. Il Tempo riporta una di… - SStefano93 : RT @marifcinter: Conte: 'In questi 2 anni abbiamo lavorato tanto sulla testa, da un punto di vista mentale. Era da tantissimo tempo che l'I… - RanuzziMarco : @marcocattaneo @IaconiBiagio Senza nulla togliere agli altri popoli, sto parlando di mio zio appena ventenne, ferit… -