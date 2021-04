Che cosa sappiamo davvero sull’amore? Ecco cinque lezioni ancora valide che ci ha dato Bridget Jones

Advertising

dietnam : La prima cosa che faccio ogni 25 aprile da dodici anni è rileggere questa lettera e la seconda è postarla qui. Buo… - NicolaPorro : “Nessuno pensa che oggi si stia instaurando una #dittatura. Ciò che succede è quasi peggio”. Il mio editoriale oggi… - stanzaselvaggia : I video degli assembramenti di ieri sera a Milano raccontano una cosa molto precisa, che non è “la gente ormai esce… - carlobluespirit : RT @giorgio_gori: A giudicare la fatica che #Draghi ha fatto per ottenere il “via libera” dall’Europa sul #PNRR, si capisce una cosa: che c… - ale_veneri : RT @ErBibbitaro: Quando ce so le feste religiose uno per convenzione sociale dice auguri e pensa ma di cosa? Vabbè vabbè, auguri. Il 25 apr… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa

Corriere della Sera

...si è aperto un mondo vedendo le immaginiCollodi mise nel libro (?) un verismo e una realtà... Roberto Benigni recita Il quinto canto dell'inferno/ "ci ha insegnato Dante" Come detto, anche ...Come si fa a cenare al ristorante se resta in vigore la scadenza delle 22 ? Un discorsoi critici allargano anche ai luoghi dello spettacolo. Sul punto l'intervento del Ministro per gli affari ...In India ha una prevalenza del 10 per cento e in Europa ci sono poche centinaia di casi. Presenta due mutazioni che conosciamo, ma per la prima volta convivono in un ceppo ...Parla di «errore madornale». Sollecita al Pd «una discussione e chiarimenti immediati». A Telegranducato, la televisione di riferimento di Livorno, Enrico Rossi non usa toni inquisitori, ma parole chi ...