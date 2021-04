Cesara Buonamici vittima di una rapina choc a Firenze: banditi armati le hanno preso il Rolex (Di domenica 25 aprile 2021) Cesara Buonamici, volto noto del Tg di Canale 5 e il marito, il medico Joshua Kalman, sono stati vittime di una rapina choc ieri sera vicino a Firenze. Un sabato sera di paura per la coppia: i due si trovavano nella loro auto a Pozzolatico, in Toscana, fermi a un incrocio, quando alcune persone a volto coperto si sono avvicinate a loro e hanno aperto gli sportelli della macchina per rapinarli dei loro orologi Rolex. I rapinatori, stando a quanto riporta il quotidiano locale La Nazione, avrebbero anche minacciato la coppia di tirare fuori le armi. Dalle notizie trapelate finora, non risulta che la giornalista, 64 anni e originaria di Fiesole, e il marito siano feriti. Ma lo choc è stato piuttosto forte. E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021), volto noto del Tg di Canale 5 e il marito, il medico Joshua Kalman, sono stati vittime di unaieri sera vicino a. Un sabato sera di paura per la coppia: i due si trovavano nella loro auto a Pozzolatico, in Toscana, fermi a un incrocio, quando alcune persone a volto coperto si sono avvicinate a loro eaperto gli sportelli della macchina perrli dei loro orologi. Itori, stando a quanto riporta il quotidiano locale La Nazione, avrebbero anche minacciato la coppia di tirare fuori le armi. Dalle notizie trapelate finora, non risulta che la giornalista, 64 anni e originaria di Fiesole, e il marito siano feriti. Ma loè stato piuttosto forte. E' ...

