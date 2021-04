Caso Grillo, parla il titolare del B&B che ha ospitato la ragazza: «Quella notte di certo qualcosa è successo, era diversa» (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo che il quotidiano La Stampa ha pubblicato ampi stralci della testimonianza di Silvia, nome di fantasia attribuito alla ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di violenza sessuale di gruppo nei suoi confronti, oggi il Corriere della Sera ha intervistato Daniele Ambrosiani, titolare del B&B di Barrabisa a Palau, in provincia di Sassari, in cui la giovane ha alloggiato a luglio del 2019 assieme alla sua amica Roberta, anche questo un nome di fantasia. Ambrosiani e la sua compagna, il giorno dopo la presunta violenza sessuale, hanno visto le due ragazze rientrare al B&B verso le 15: «Sono scese dal taxi e la mia compagna ha notato che avevano gli stessi vestiti che indossavano la sera prima, quando sono uscite». Il fatto che avessero trascorso la ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo che il quotidiano La Stampa ha pubblicato ampi stralci della testimonianza di Silvia, nome di fantasia attribuito allache accusa Ciroe i suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di violenza sessuale di gruppo nei suoi confronti, oggi il Corriere della Sera ha intervistato Daniele Ambrosiani,del B&B di Barrabisa a Palau, in provincia di Sassari, in cui la giovane ha alloggiato a luglio del 2019 assieme alla sua amica Roberta, anche questo un nome di fantasia. Ambrosiani e la sua compagna, il giorno dopo la presunta violenza sessuale, hanno visto le due ragazze rientrare al B&B verso le 15: «Sono scese dal taxi e la mia compagna ha notato che avevano gli stessi vestiti che indossavano la sera prima, quando sono uscite». Il fatto che avessero trascorso la ...

