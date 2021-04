Caso Grillo, i legali dei giovani al contrattacco: la tentazione di rendere pubblico il video (Di domenica 25 aprile 2021) Gli avvocati che difendono Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria dall’accusa di stupro di gruppo nei confronti di Silvia, la ragazza italo-svedese che ha denunciato la presunta violenza sessuale avvenuta due anni fa nella villa di Beppe Grillo a Porto Cervo, starebbero meditando di divulgare il video del rapporto sessuale collettivo che secondo il leader del M5s dimostrerebbe che la giovane era consenziente. La notizia arriva dal Fatto Quotidiano, secondo cui alcuni familiari dei ragazzi indagati hanno chiesto di modificare «o quantomeno ridiscutere» la strategia comunicativa seguita finora per «pensare a un contrattacco», rendendo appunto pubblico il filmato. L’ipotesi sarà al centro di una riunione fra tutti i difensori, in programma domani. Il filmato, come ricorda ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) Gli avvocati che difendono Ciro, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria dall’accusa di stupro di gruppo nei confronti di Silvia, la ragazza italo-svedese che ha denunciato la presunta violenza sessuale avvenuta due anni fa nella villa di Beppea Porto Cervo, starebbero meditando di divulgare ildel rapporto sessuale collettivo che secondo il leader del M5s dimostrerebbe che la giovane era consenziente. La notizia arriva dal Fatto Quotidiano, secondo cui alcuni familiari dei ragazzi indagati hanno chiesto di modificare «o quantomeno ridiscutere» la strategia comunicativa seguita finora per «pensare a un», rendendo appuntoil filmato. L’ipotesi sarà al centro di una riunione fra tutti i difensori, in programma domani. Il filmato, come ricorda ...

fattoquotidiano : CIRO GRILLO Salvini, come riporta Il Tempo, aveva dichiarato, che “qualcosina su come siano andate le cose mi ha de… - meb : Noi crediamo nella giustizia e non nel giustizialismo. Sempre, anche nel caso #Grillo. Il mio intervento al @tg2rai - LegaSalvini : CASO DEL FIGLIO DI GRILLO ACCUSATO DI STUPRO, IL PASSAGGIO SUL FATTO CHE LA RAGAZZA AVREBBE DENUNCIATO 'TARDI' È DI… - dainese_filippo : RT @giusnico19511: La ministra della giustizia cartabia, convoca la sottosegretaria MACINA per le dichiarazioni fatte sul video di beppe gr… - scherlockrosson : RT @giusnico19511: La ministra della giustizia cartabia, convoca la sottosegretaria MACINA per le dichiarazioni fatte sul video di beppe gr… -