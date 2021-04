Carolina Cristina Casiraghi | L’imprenditrice fotomodella mai vista cosi prima ad ora

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021) Nata a Milano e cresciuta in Svizzera, la mia infanzia è stata serena e felice. Sin da adolescente sapevo che mi sarei occupata delle Aziende di famiglia e ne sono fiera. Sono una donna molto determinata e difficilmente non realizzo un sogno! Anche questo momento di “Chiusura “ causa Covid-19 , lo sto sfruttando per riflettere, programmare, lavorare da casa ed ho riscoperto la passione per la cucina, il buon cibo, la musica e la lettura. Amo giocare a golf, andare a cavallo, insomma il contatto con la natura per me è essenziale. Sono molto dolce come persona e faccio fatica a fidarmi delle persone, ciò nonostante do tutta me stessa in nome di un’amicizia o d’amore. La parola “leggerezza“ è la chiave del mio mondo poiché sono convinta che la positività sia il segreto per una vita felice. Il mio lavoro mi porta a viaggiare spesso e mi piace! Amo l’arte in ogni sua forma. Il mio rapporto ...