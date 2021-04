Carmen, edizione 1966, in onda su RAI 5 (Di domenica 25 aprile 2021) L’edizione della Carmen in onda domenica su RAI 5, è un po’ datata ma tra le più acclamate, Si tratta della versione della Carmen di Bizet diretta dal direttore d’orchestra svizzero Peter Maag. Tale allestimento fu quello organizzato presso il Teatro San Carlo nel 1966 a cura di Carlo Maestrini. Impegnati sul palco saranno attori come Fiorenza Cossotto Giorgio Casellato Lamberti Peter Glossop Luciana Rezzadore Sofia Mezzetti Franco Bordoni Mario Guggia. La regia tv è di Cesare Barlacchi Allievo di E. Ansermet e, per il pianoforte, di A. Cortot. Ricordiamo che in quanto direttore d’orchestra versatile e tra i numeri uno del tempo, Maag fu coinvolti in non pochi festival musicali, dirigendo spesso anche orchestre italiane. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 25 aprile 2021) L’dellaindomenica su RAI 5, è un po’ datata ma tra le più acclamate, Si tratta della versione delladi Bizet diretta dal direttore d’orchestra svizzero Peter Maag. Tale allestimento fu quello organizzato presso il Teatro San Carlo nela cura di Carlo Maestrini. Impegnati sul palco saranno attori come Fiorenza Cossotto Giorgio Casellato Lamberti Peter Glossop Luciana Rezzadore Sofia Mezzetti Franco Bordoni Mario Guggia. La regia tv è di Cesare Barlacchi Allievo di E. Ansermet e, per il pianoforte, di A. Cortot. Ricordiamo che in quanto direttore d’orchestra versatile e tra i numeri uno del tempo, Maag fu coinvolti in non pochi festival musicali, dirigendo spesso anche orchestre italiane. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

