Carabao Cup | trionfo del Manchester City ma lo spettacolo è sugli spalti FOTO

Si è giocata la finale di Carabao Cup, sono scese in campo Manchester City e Tottenham, successo per la squadra di Guardiola e la stagione dei Citizen può diventare sempre più entusiasmante. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0, dominio in lungo ed in largo durante il match ma il gol decisivo è arrivato solo all'82': il marcatore a sorpresa è stato Laporte. La partita si è giocata a Wembley e ha visto il ritorno del pubblico allo stadio, grandissimo spettacolo con 8mila spettatori. Il Manchester City è grande protagonista in stagione, in Premier League è lanciato verso la vittoria ed in Champions League sarà chiamato dalla semifinale. Guardiola si conferma un grandissimo allenatore e può togliersi ancora tante soddisfazioni, la stagione può trasformarsi in gloria.

