Carabao Cup, Laporte regala il titolo a Guardiola. Tottenham ko (Di domenica 25 aprile 2021) LONDRA (REGNO UNITO) - Il Manchester City vince il primo titolo della sua stagione grazie all'1 - 0 rifilato al Tottenham . Decide il match la rete realizzata da Laporte all'82'. In una partita molto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021) LONDRA (REGNO UNITO) - Il Manchester City vince il primodella sua stagione grazie all'1 - 0 rifilato al. Decide il match la rete realizzata daall'82'. In una partita molto ...

Advertising

gones2017 : RT @Footballogue: [#CarabaoCup??] Manchester City remporte sa 4e Carabao Cup de suite : ? 2018 ? 2019 ? 2020 ? 2021 - IamDraxler : RT @DTransferencias: Manchester City conquista a Carabao Cup. - AlmightyShalala : Dele Alli & Son vs Man City Carabao cup final 25/4/2021 - SeEarn : VIDEO E FOTO - A WEMBLEY 8MILA SPETTATORI: TORNA LA GIOIA DEL CALCIO DAL VIVO PER LA FINALE DI CARABAO CUP… - NCN_it : VIDEO E FOTO - A WEMBLEY 8MILA SPETTATORI: TORNA LA GIOIA DEL CALCIO DAL VIVO PER LA FINALE DI CARABAO CUP… -