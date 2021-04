Canada, Quebec City si propone per ospitare Olimpiadi Invernali 2030 (Di domenica 25 aprile 2021) Quebec City potrebbe partecipare alla corsa per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2030. L’iniziativa parte da un gruppo di imprenditori locali, intenzionato a portare il grande evento nella provincia francofona del Canada, possibilmente in collaborazione con un’altra città, similmente a quanto accade a Milano-Cortina 2026. Il budget iniziale previsto sarebbe intorno ai 5 miliardi di dollari canadesi, cifra raggiunta grazie al sostegno finanziario fornito da alcuni partner locali. La possibile candidatura, che ha anche rivelato un logo, un sito web e account sui social media, punta sulla rivoluzionaria sostenibilità ed economicità dei Giochi. Non è chiaro però se questa prima versione del Comitato promotore abbia ottenuto o meno il sostegno del governo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021)potrebbe partecipare alla corsa peri Giochi Olimpici e Paralimpicidel. L’iniziativa parte da un gruppo di imprenditori locali, intenzionato a portare il grande evento nella provincia francofona del, possibilmente in collaborazione con un’altra città, similmente a quanto accade a Milano-Cortina 2026. Il budget iniziale previsto sarebbe intorno ai 5 miliardi di dollari canadesi, cifra raggiunta grazie al sostegno finanziario fornito da alcuni partner locali. La possibile candidatura, che ha anche rivelato un logo, un sito web e account sui social media, punta sulla rivoluzionaria sostenibilità ed economicità dei Giochi. Non è chiaro però se questa prima versione del Comitato promotore abbia ottenuto o meno il sostegno del governo ...

