Campionati Europei, Giorgia Villa sfiora il bronzo nelle parallele asimmetriche (Di domenica 25 aprile 2021) Basta un decimo per strozzare in gola un urlo di gioia. Una vera e propria inezia la quale a volte nasce da una minuscola imperfezione, ma spesso frutto di un pizzico di sfortuna che può cambiare il corso di una gara Lo sa bene Giorgia Villa che per un solo decimo ha dovuto dir addio al sogno di conquistare il primo podio continentale della carriera. La 18enne di Brembate ha infatti chiuso i Campionati Europei di ginnastica artistica con un quarto posto nelle parallele asimmetriche, sfiorando così un risultato che alla vigilia appariva difficilmente raggiungibile. Miglioratasi nettamente rispetto alle qualifiche, la portacolori delle Fiamme Oro ha cullato per qualche istante il sogno di ottenere un posto fra le prime tre sfoderando un esercizio di ...

