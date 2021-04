Campania | mini lockdown a Palomonte | bar | ristoranti e scuole chiuse

(Di domenica 25 aprile 2021) Da domani lasarà in zona gialla, tranne. Il comune in provincia di Salerno sarà, infatti, in, a causa dei troppi contagi, fino al 30 aprile.di nuovo ledi ogni ordine e grado. Slitta la riapertura dei bar L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Salernonotizie.it

A Palomonte scatta la zona rossa. Dalle 18 di oggi, sabato 24, e fino al prossimo 30 aprile, il comune salernitani chiuderà, contrariamente allache invece da lunedì passerà in zona gialla. Lo ha annunciato nelle scorse ore il sindaco Mariano Casciano, anticipando i contenuti dell'ordinanza sotto riportata sulla pagina ufficiale del ...Due promozioni per, Lazio, Piemonte Valle d'Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto. Tre ... Trasformare un campionato in untorneo con la partecipazione di solo 7 squadre e playoff finali. Forse ...Termina 1-1 la vivace sfida tra il L.M.M. Montemiletto e la Palmese, valida per la terza giornata del mini-girone D ...StampaA Palomonte scatta la zona rossa. Dalle 18 di oggi, sabato 24, e fino al prossimo 30 aprile, il comune salernitani chiuderà, contrariamente alla Campania che invece da lunedì passerà in zona gia ...