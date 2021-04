Campania | alla vigilia della zona gialla l’indice di contagio torna sopra il 10%

(Di domenica 25 aprile 2021) Sono più di 1800 i positivi del giorno insecondo il bollettino di oggi, 25 aprile. Più di 17mila i tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 10,65% dei test, più di un punto percentuale in più di ieri quandodiera al 9,29%. Sono 21 le vittime, di cui 10 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sul fronte vaccini sono 188096 le persone che si sono sottoposteprima dose, mentre è salito a ... 121 i casi a Capodrise, 120 i casi a Castel Volturno, 113 i casi a Macerata, 110 i casi ...... stop al nuovo presidente: 'Necessari ulteriori approfondimenti e valutazioni' Territorio Redazione Web - 24 Apr 2021 Stopnomina del nuovo presidente di Fondazione Ravello. La Regione...Scende il numero di positivi in Campania. I nuovi positivi covid sono 1.854, individuati attraverso 17.408 tamponi molecolari. Secondo quanto comunicato dall’unità di crisi, sono 575 i ...Le scene di assembramenti senza regole che in queste ore si stanno registrando a Napoli, ma anche a Roma, a Milano a Torino e in tutte le città che si accingono a passare nella ...