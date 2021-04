Campagna vaccinale anti-covid, le dosi somministrate oggi in Irpinia (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 25 aprile 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 1.881 dosi di vaccino così suddivise: ? 66 presso il Centro vaccinale di Monteforte Irpino ? 50 presso il Centro vaccinale di Mirabella Eclano ? 90 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 102 presso il Centro vaccinale di Montemarano ? 179 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 102 presso il Centro vaccinale di Montoro ? 185 presso il Centro vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 36 presso il Centro vaccinale di Vallata ? 48 presso il Centro vaccinale di Flumeri ? 54 presso il Centro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di25 aprile 2021 sono statepresso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 1.881di vaccino così suddivise: ? 66 presso il Centrodi Monteforte Irpino ? 50 presso il Centrodi Mirabella Eclano ? 90 presso il Centrodi Sant’Angelo dei Lombardi ? 102 presso il Centrodi Montemarano ? 179 presso il Centrodi Avellino ? 102 presso il Centrodi Montoro ? 185 presso il CentroVita di Ariano Irpino ? 36 presso il Centrodi Vallata ? 48 presso il Centrodi Flumeri ? 54 presso il Centro ...

Advertising

reportrai3 : Chi ha deciso di affidare ad Aria la realizzazione della piattaforma di prenotazione dei vaccini in Lombardia? Chi… - reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre ? La campagna vaccinale in Lombardia ? La variante brasiliana: come è nata, come è arrivata… - reportrai3 : La campagna vaccinale in Lombardia: si è consumata una sotterranea guerra politica? #Report da rivedere: 'Aria fri… - Chirone6 : RT @GIMBE: Dal 21 febbraio 2020 siamo sempre al fianco di professionisti e cittadini con una informazione indipendente sull’emergenza COVID… - alemilord : RT @alemilord: A fine campagna vaccinale in Italia in quanti avranno rifiutato di vaccinarsi col rischio di non raggiungere l’immunità di g… -