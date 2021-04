Call of Duty Warzone nuova mappa altri bug. C'è già chi sta uccidendo tutti da sotto la mappa (Di domenica 25 aprile 2021) In soli due giorni, i giocatori di Call of Duty: Warzone hanno già scoperto un exploit per andare sotto la nuova mappa Verdansk '84 e, i più birichini, ne stanno approfittando per mettere a segno delle uccisioni facili. Nelle ultime ore, diversi utenti di Warzone hanno segnalato la propria sconfitta per mano di nemici che non riescono ad identificare, in due precisi punti della nuova mappa, lo Stadio e l'Aeroporto. Questo perché, come è stato scoperto, in quelle due zone è possibile eseguire un glitch che permette ai giocatori di trovarsi sotto la mappa, per poter così sparare agli ignari avversari, senza pericolo di essere visti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 aprile 2021) In soli due giorni, i giocatori diofhanno già scoperto un exploit per andarelaVerdansk '84 e, i più birichini, ne stanno approfittando per mettere a segno delle uccisioni facili. Nelle ultime ore, diversi utenti dihanno segnalato la propria sconfitta per mano di nemici che non riescono ad identificare, in due precisi punti della, lo Stadio e l'Aeroporto. Questo perché, come è stato scoperto, in quelle due zone è possibile eseguire un glitch che permette ai giocatori di trovarsila, per poter così sparare agli ignari avversari, senza pericolo di essere visti. Leggi altro...

Advertising

ZZiliani : Dunque: siamo (eravamo) nelle mani di scienziati come #Agnelli che vuol trasformare il calcio creando “una competiz… - Eurogamer_it : #CallOfDutyWarzone, i giocatori stanno già sfruttando un bug nella nuova mappa per eliminare i nemici. - SpeedyDoc3 : @lastefaniuccia Pensavo volesse dire giocare a call of duty - amantecnologia : ACTIVISION ITA: L'azienda risulta ora nella lista dei partecipanti all'E3 2021, che si terrà dal 12 al 15 Giugno. N… - Gothy01325515 : RT @gamersegames: Call of Duty: Warzone volta para 1984: -