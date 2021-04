Calcio: Stampa Gb, ipotesi vendita ManUtd, Glazer vogliono 4 mld (Di domenica 25 aprile 2021) Manchester, 25 apr. (Adnkronos) - Dopo il caos Superlega si rincorrono le voci di una possibile cessione del Manchester United da parte della famiglia statunitense Glazer. Secondo il Mirror, i rapporti tra la proprietà e i tifosi non sono mai stati idilliaci ma il caso Superlega ha alluntanato ancora di più i fan dello United. La proprietà però avrebbe fissato il prezzo del club a 4 miliardi di sterline, dopo averlo rilevato nel 2005 per 790 milioni. Questa sarebbe la cifra che secondo i Glazer sarebbe stata raggiunta se il progetto condannato della Superlega europea fosse andato avanti. Secondo alcune fonti, però, i Glazer potrebbero accontentarsi anche di una cifra inferiore. Durante la loro impopolare proprietà di 16 anni, i Glazers hanno sempre insistito sul fatto di essere nello United per il lungo periodo e non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Manchester, 25 apr. (Adnkronos) - Dopo il caos Superlega si rincorrono le voci di una possibile cessione del Manchester United da parte della famiglia statunitense. Secondo il Mirror, i rapporti tra la proprietà e i tifosi non sono mai stati idilliaci ma il caso Superlega ha alluntanato ancora di più i fan dello United. La proprietà però avrebbe fissato il prezzo del club a 4 miliardi di sterline, dopo averlo rilevato nel 2005 per 790 milioni. Questa sarebbe la cifra che secondo isarebbe stata raggiunta se il progetto condannato della Superlega europea fosse andato avanti. Secondo alcune fonti, però, ipotrebbero accontentarsi anche di una cifra inferiore. Durante la loro impopolare proprietà di 16 anni, is hanno sempre insistito sul fatto di essere nello United per il lungo periodo e non ...

