Calcio | Serie A | Cagliari-Roma 3-2 | tris con vista salvezza**

(Di domenica 25 aprile 2021), 25 apr. (Adnkronos) – Ilcala ilallae vede la salvezza. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino, che deve giocare ancora due gare, al terzultimo posto. I giallorossi invece rimediano un ko che li lascia a 55 punti solo a +3 sul Sassuolo. Lasi presenta alla Sardegna Arena con l’intenzione di onorare la sfida e restare agganciata il più possibile al sesto posto della Lazio ma dopo il gol a freddo e la rimonta cede nella ripresa. Fonseca ritrova Smalling che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio, ripropone Fazio e conferma Mayoral davanti, Carles Perez e Pellegrini alle sue spalle. Turno di riposo a centrocampo per Veretout, spazio quindi a Diawara e Villar. ...

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

CAGLIARI - Ancora una sconfitta per una Roma con la testa all'Europa League. A Cagliari hanno la meglio i rossoblù, vittoriosi 3 - 2: sblocca Lykogiannis al 4', poi il pari di Carles Perez al 27'. ...CAGLIARI - ROMA 3 - 2 4' Lykogiannis (C), 27' C. Perez (R), 57' Marin (C), 64' Joao Pedro (C), 69' Fazio (R) CAGLIARI (3 - 4 - 1 - 2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (82' Duncan),...La partita sembra ormai indirizzata ma a regalare altre emozioni di pensa Fazio, bravo a girare in rete un pallone calciato da un angolo di Carles Perez. Il 3-2 rianima una partita che sembrava chiusa ...È appena terminata Juve Stabia-Foggia sul punteggio di 3-0. I satanelli disputano una prova abbastanza positiva nel primo tempo, ma nella seconda frazione vengono travolti dalle vespe. Di seguito le ...