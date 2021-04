Cagliari-Roma | Marin ammonito | era diffidato | salta il Napoli per squalifica

(Di domenica 25 aprile 2021) Ilnon potrà schierare Razvannel match contro ilin programma per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Il centrocampista,, si è fatto ammonire nel secondo tempo della partita contro laper una trattenuta su Pellegrini sotto gli occhi dell’arbitro Valeri che non ha potuto fare altro che estrarre il giallo. Un’assenza pesante per Semplici che recupererà Nainggolan,to contro i giallorossi. SportFace.

44' - Fallo di Mancini su Pavoletti, calcio di punizione per il. Ci sarà un minuto di recupero1 - 1 LIVE 4' Lykogiannis (C), 27' C. Perez (R)(3 - 4 - 1 - 2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro; Pavoletti, Simeone. All.59' - Triplo cambio nella Roma: escono Smalling, Santon e Pellegrini, entrano Cristante, Karsdorp e Mkhitaryan. 57' - Gol del Cagliari. Sbaglia in uscita Mancini, regalando palla a Simeone, ...Due partite consecutive senza vincere per la Roma di Paulo Fonseca, settima in classifica e attesa questo pomeriggio alla "Sardegna Arena" dal Cagliari, galvanizzato dalle due vittorie consecutive con ...