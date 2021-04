Cagliari-Roma | le formazioni ufficiali

(Di domenica 25 aprile 2021) Alle 18.00 si gioca, gara valida per la 33a giornata di Serie A 2020-21. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:(3-4-1-2) Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone; Pavoletti. All. Semplici.(3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Peres; Perez, Pellegrini; Mayoral. All. Fonseca. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - Eurosport_IT : #SuperLega: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari chiaman… - BombeDiVlad : ???? #SerieA - #CagliariRoma ?? #CAGLIARI: Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; J… - _SiGonfiaLaRete : #CagliariRoma, le formazioni ufficiali: scelte super-offensive per #Semplici - settalese : RT @lagoleada_it: #SerieA 33^ giornata, le formazioni ufficiali di #CagliariRoma. Calcio d'inizio alle 18:00 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Roma

Commenta per primo Il match delle 18 della 33esima giornata di Serie A è quello fra. Con le due vittorie consecutive contro Parma e Udinese, la squadra di Leonardo Semplici ha rilanciato le sue speranze in chiave salvezza e ora cerca una vittoria di prestigio che ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 1 - 2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro; Pavoletti, Simeone. All. Semplici(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, ...Covid, il bollettino di oggi 25 aprile 2021: in Italia sono 13.158 i nuovi casi e 217 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.817 i contagi ...Due partite consecutive senza vincere per la Roma di Paulo Fonseca, settima in classifica e attesa questo pomeriggio alla "Sardegna Arena" dal Cagliari, galvanizzato dalle due vittorie consecutive con ...