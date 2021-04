Cagliari - Roma 3 - 2: il commento al risultato della partita (Di domenica 25 aprile 2021) Roma - La Roma pensa solo al Manchester United e abbandona, di fatto, il campionato. Brutto scivolone per la squadra di Fonseca che perde a Cagliari per 3 - 2 rilanciando le speranze salvezza della ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021)- Lapensa solo al Manchester United e abbandona, di fatto, il campionato. Brutto scivolone per la squadra di Fonseca che perde aper 3 - 2 rilanciando le speranze salvezza...

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 1-0, rete di Lykogiannis C. (CAG) - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 2-1, rete di Marin R. (CAG) - sportli26181512 : Ormai è accertato, Fonseca non sa difendere: Dio salvi la Roma da Old Trafford: Il Cagliari agguanta il Benevento e… - TNC_Football : #SerieA FT: Cagliari 3-2 Roma -