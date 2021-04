Cagliari-Roma 1-1 diretta live | Joao Pedro impegna Pau Lopez da fuori area Lo spagnolo respinge

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - Eurosport_IT : #SuperLega: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari chiaman… - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 1-0, rete di Lykogiannis C. (CAG) - PagineRomaniste : 34’ - Ci prova Lykogiannis dal limite su punizione: il suo tentativo esce alto sopra la traversa Cagliari-Roma 1-… - PagineRomaniste : 33’ - Grandissima parata di Pau Lopez! Guizzo di Joao Pedro che salta due avversari e calcia col destro: lo spagnol… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Roma

21' - Rischia molto Vicario ceh si vede arrivare Pellegrini in pressing, il portiere rossoblu riesce a mettere in fallo laterale evitando guai grossi 17' - Primo squillo dellagrazie ad un'azione personale di Carles Perez che da destra prende palla e decide di puntare direttamente la porta di Vicario, lo spagnolo fa tutto giusto a parte la conclusione: il suo tiro ...1 - 0 LIVE 4' Lykogiannis(3 - 4 - 1 - 2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro; Pavoletti, Simeone. All. Semplici(3 - ...VIDEO - Il gol di Carles Perez per l'1-1 della Roma sul campo del Cagliari: grande assist di Lorenzo Pellegrini per il pareggio giallorosso ...Due partite consecutive senza vincere per la Roma di Paulo Fonseca, settima in classifica e attesa questo pomeriggio alla "Sardegna Arena" dal Cagliari, galvanizzato dalle due vittorie consecutive con ...