Cagliari-Roma 1-0 diretta live: azione personale di Carles Perez. Lo spagnolo sbaglia solo il tiro che termina a lato (Di domenica 25 aprile 2021) 21' - Rischia molto Vicario ceh si vede arrivare Pellegrini in pressing, il portiere rossoblu riesce a mettere in fallo laterale evitando guai grossi17' - Primo squillo della Roma grazie... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 aprile 2021) 21' - Rischia molto Vicario ceh si vede arrivare Pellegrini in pressing, il portiere rossoblu riesce a mettere in fallo laterale evitando guai grossi17' - Primo squillo dellagrazie...

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - Eurosport_IT : #SuperLega: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari chiaman… - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 1-0, rete di Lykogiannis C. (CAG) - LandTipster : ??Cagliari vs Roma ?? Se vuoi vedere questo fantastico gioco, inserisci il seguente link e unisciti. ??… - pacchitto : @nataliacavalli Non posso guardo Cagliari - Roma... -