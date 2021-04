Buongiorno | mamma! | anticipazioni 28 aprile | la verità su Maurizia | la madre di Agata

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 25 aprile 2021) Mercoledì 28in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata della miniserie, ispirata liberamente alla vera storia di Angela Calise Moroni, unadi cinque figlie, rimasta in coma per 29 anni e accudita dal marito Nazzareno fino alla sua morte nel 2017. Nella fiction, che vede protagonista Raoul Bova nei panni di Guido Borghi, si racconta la storia di una famiglia, che comprende anche quattro figli, Francesca, Jacopo, Sole e Michelino, che da sette anni convive con lo stato comatoso di mamma Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta). Il primo, dei sei episodi, è andato in onda mercoledì 21, ottenendo un ascolto medio di 3.871.000 telespettatori e uno share del 18%. La miniserie sarà trasmessa ogni mercoledì, fino al 26 maggio, ad esclusione del ...