Buon 25 aprile 2021 per Festa Liberazione con frasi | foto e video su WhatsApp

Leggi su optimagazine

(Di domenica 25 aprile 2021)25: questa domenica bisogna esordire così. Oggi decorre il 76esimo anniversario dellad’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista. Una data impossibile da dimenticare, e che immaginiamo voi tutti vogliate celebrare con un pensiero da dedicare ad amici e parenti. Anche quest’anno siamo alle prese con il Coronavirus: dovremo osservare il distanziamento sociale e dimostrarci l’affetto reciproco da lontano, per amore dell’altro. Fare gli auguri di25per ladellad’Italia è sempre possibile, anche allo stato attuale. Come ormai saprete, vengono in nostro soccorso le, leed ida inviare su ...