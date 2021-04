Bundesliga, Lipsia-Stoccarda: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) La trentunesima giornata di Bundesliga alle 15:30 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena alla Red Bull Arena Leipzig e può diventare decisiva in chiave europea. Ecco le probabili formazioni di Lipsia–Stoccarda. Il Lipsia, reduce dalla clamorosa sconfitta nell’ultima giornata contro il Colonia, scende oggi in campo per consolidare la seconda posizione e la qualificazione in Champions League. I ragazzi di Nagelsmann possono ormai abbandonare il sogno di vincere il campionato, con il Bayern Monaco distante dieci lunghezze. Lo Stoccarda è invece a dieci punti dalla zona retrocessione, ma arriva al match dopo tre sconfitte consecutive. I ragazzi di Matarazzo non hanno infatti trovato i tre punti contro Dortmund, Union Berlino e Wolfsburg. Ecco le ultime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) La trentunesima giornata dialle 15:30 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena alla Red Bull Arena Leipzig e può diventare decisiva in chiave europea. Ecco ledi. Il, reduce dalla clamorosa sconfitta nell’ultima giornata contro il Colonia, scende oggi in campo per consolidare la seconda posizione e la qualificazione in Champions League. I ragazzi di Nagelsmann possono ormai abbandonare il sogno di vincere il campionato, con il Bayern Monaco distante dieci lunghezze. Loè invece a dieci punti dalla zona retrocessione, ma arriva al match dopo tre sconfitte consecutive. I ragazzi di Matarazzo non hanno infatti trovato i tre punti contro Dortmund, Union Berlino e Wolfsburg. Ecco le ultime ...

Advertising

Mediagol : #Video Bayern Monaco, Flick: 'Noi campioni in Budesliga sei il Lipsia perde? Dobbiamo vincere, il resto non conta'… - LuigiBevilacq17 : RT @SantucciFulvio: Corsa Champions improvvisamente diventata clamorosa in Bundesliga: Wolfsburg 57 Eintracht 56 BVB 55 Due posti rimasti,… - MattiaGallo17 : RT @SantucciFulvio: Corsa Champions improvvisamente diventata clamorosa in Bundesliga: Wolfsburg 57 Eintracht 56 BVB 55 Due posti rimasti,… - SantucciFulvio : Corsa Champions improvvisamente diventata clamorosa in Bundesliga: Wolfsburg 57 Eintracht 56 BVB 55 Due posti rima… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Lipsia Vs #Stoccarda è una gara della 31° giornata di Bundesliga. Scopri i nostri pronostici e le… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Lipsia Germania: il Bayern ko, festa per il titolo rinviata La squadra di Hans - Dieter Flick è sempre al comando della classifica, con un +10 sul Lipsia, che ...Magonza ai campioni di Germania è il verdetto più interessante della 31/ giornata della Bundesliga, ...

Bayern perde a Magonza e rinvia la festa per il titolo. Colpo Dortmund La sconfitta lascia il Bayern a 71 punti in classifica con un +10 sul Lipsia, che è secondo, ma con ...Magonza ai campioni di Germania è il verdetto più interessante della 31/ giornata della Bundesliga,...

Bundesliga, Lipsia-Stoccarda: probabili formazioni, pronostico e diretta tv Metropolitan Magazine Il Borussia Dortmund torna a credere nella Champions League Il Borussia Dortmund ha incredibilmente riaperto la corsa alla Champions League in Germania ed ora la lotta con Wolfsburg ed Eintracht è apertissima.

Bundesliga, Lipsia-Stoccarda: probabili formazioni e statistiche Lipsia Stoccarda probabili formazioni e statistiche del match. Fischio d'inizio alle ore 15.30 di domenica 25 aprile, diretta su Sky Sport.

La squadra di Hans - Dieter Flick è sempre al comando della classifica, con un +10 sul, che ...Magonza ai campioni di Germania è il verdetto più interessante della 31/ giornata della, ...La sconfitta lascia il Bayern a 71 punti in classifica con un +10 sul, che è secondo, ma con ...Magonza ai campioni di Germania è il verdetto più interessante della 31/ giornata della,...Il Borussia Dortmund ha incredibilmente riaperto la corsa alla Champions League in Germania ed ora la lotta con Wolfsburg ed Eintracht è apertissima.Lipsia Stoccarda probabili formazioni e statistiche del match. Fischio d'inizio alle ore 15.30 di domenica 25 aprile, diretta su Sky Sport.