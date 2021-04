Bundesliga | il Moenchengladbach schianta l’Arminia Bielefeld | 5-0

(Di domenica 25 aprile 2021) Il Borussiacala il pokerissimo contro, battuto con un netto 5-0 nel match della 31^ giornata di. Un match senza storia, aperto al 6? dal gol dello svizzero Embolo. Dopo 18 minuti il Gladbach conduce già 3-0, grazie alle reti di Marcus Thuram e di Bensebaini su calcio di rigore. Nel secondo tempo la squadra di casa dilaga con Embolo (doppietta) e Plea. Con questo risultato il Gladbach sale a quota 46 punti, superando l’Union Berlin e prendendosi il settimo posto.Bielfeld è 15esimo e resta coinvolto nella lotta per non retrocedere. SportFace.

