Bumblebee | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 25 aprile 2021): trama, cast e streaming delin onda su Italia 1 Questa sera, domenica 25 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2018 diretto da Travis Knight, al suo debutto al live action. È il sestodella saga cinematografica Transformers, basata sugli omonimi giocattoli Hasbro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Su Cybertron infuria una guerra tra due fazioni avversarie: gli Autobot guidati da Optimus Prime e i Decepticon da Soundwave e Shockwave. Prossimi all’annientamento, gli Autobot fuggono dal pianeta. Uno di essi, B-127, viene incaricato di recarsi sulla Terra per preparare una base segreta che possa accogliere gli Autobot sopravvissuti. 1987: B-127 giunge in California atterrando fra un gruppo di soldati americani i quali lo ...

Bumblebee: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1 stasera - domenica 25 aprile 2021 - alle ore 21,20. Le informazioni ...Su Italia 1 "Bumblebee", il prequel/reboot della saga live-action dei Transformers con protagonisti Hailee Steinfeld e John Cena.