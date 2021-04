Bumblebee | gli errori del film che non avevi mai notato

Leggi su funweek

(Di domenica 25 aprile 2021) Domenica 25 Aprile in prima visione su Italia 1 andrà in ondadel 2018 diretto da Travis Knight con Hailee Steinfeld e John Cena. Si tratta di uno spin-off della saga dei Transformers ma al tempo stesso è una sorta di prequel. Ilè incentrato sulla storia di del robot alieno. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,su Italia 1: le curiosità sulSiamo nel 1987,arriva sulla Terra e si nasconde in una discarica di una cittadina sulle coste della California. Qui incontrerà Charlie (Hailee Steinfeld) che nel ripararlo si renderà conto di non essere difronte ad un classico robot VW bug giallo. Sebbene ilsia stato accolto positivamente dalla critica e abbia rilanciato il franchise dei giocattoli ...