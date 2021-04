Bullismo, 12enne disabile aggredita a Roma: identificate 4 minorenni. In 16 hanno assistito e filmato – Il video (Di domenica 25 aprile 2021) L’hanno aggredita almeno in 4. Altri invece assistevano preoccupandosi di filmare tutto e postare il video sui social network. Le coetanee responsabili di atti violenti contro una ragazzina disabile di Roma sono state rintracciate e identificate dai carabinieri: si tratta di almeno 4 minorenni identificate, assieme a circa 16 ragazzini, tutti di minore età, che avrebbero assistito all’aggressione. Il caso è stato segnalato dal Centro nazionale contro il Bullismo che da vent’anni si occupa di sensibilizzare ragazzi e famiglie su un problema sempre più presente. La 12enne affetta da disabilità è stata picchiata dalle sue coetane e ripresa mentre subiva il pestaggio in un parco sua zona, a Nord della ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) L’almeno in 4. Altri invece assistevano preoccupandosi di filmare tutto e postare ilsui social network. Le coetanee responsabili di atti violenti contro una ragazzinadisono state rintracciate edai carabinieri: si tratta di almeno 4, assieme a circa 16 ragazzini, tutti di minore età, che avrebberoall’aggressione. Il caso è stato segnalato dal Centro nazionale contro ilche da vent’anni si occupa di sensibilizzare ragazzi e famiglie su un problema sempre più presente. Laaffetta da disabilità è stata picchiata dalle sue coetane e ripresa mentre subiva il pestaggio in un parco sua zona, a Nord della ...

