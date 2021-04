Brumotti aggredito dagli spacciatori | Fabrizio Moro lo critica ma scatena l’ira dei fan | «Pensa a cantare»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 25 aprile 2021)Vittorioper quanto accaduto al Quarticciolo, difendendo la borgata romana, ma viene investito da feroci critiche da parte dei suoi stessi fan. Il cantautore romano, ironizzando sul servizio dell’inviato di Striscia la Notizia, difende gli abitanti del quartiere, dove tutti i giorni, per quasi due mesi, ha girato un film ambientato proprio in periferia., cresciuto in un altro quartiere periferico romano e tristemente famoso per lo spaccio di droga come San Basilio, ha voluto dire la sua sull’aggressione a Vittorio. Spiegando che certi servizi rischiano di mettere in cattiva luce interi quartieri e tutte le persone che li abitano, comprese quelle oneste e che non vivono nell’illegalità. «Tra gennaio e marzo abbiamo ...