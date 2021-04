Breve guida alla notte degli Oscar 2021: come vederla e cosa c’è da sapere (Di domenica 25 aprile 2021) Tutto è pronto al Dolby Theatre di Los Angeles per la 93esima edizione degli Oscar. La cerimonia vera e propria prenderà il via alle ore 2:00 (ora italiana) questa notte – tra il 25 e il 26 aprile – ma si potrà iniziare a seguire il pre-show e il tradizionale red carpet a partire dalla mezzanotte, anche in Italia. come nelle passate edizioni, non ci sarà solo un unico presentatore o presentatrice, ma star del mondo cinematografico e dello showbiz. Tuttavia, a causa della pandemia da Coronavirus, secondo il nuovo regolamento dell’Academy, saranno presenti solo i presentatori e i candidati alla statuetta. Chi condurrà lo show Al momento, le star confermate sono: Brad Pitt, Harrison Ford, Zendaya, Laura Dern, Regina King, Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Reese ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) Tutto è pronto al Dolby Theatre di Los Angeles per la 93esima edizione. La cerimonia vera e propria prenderà il via alle ore 2:00 (ora italiana) questa– tra il 25 e il 26 aprile – ma si potrà iniziare a seguire il pre-show e il tradizionale red carpet a partire dmezza, anche in Italia.nelle passate edizioni, non ci sarà solo un unico presentatore o presentatrice, ma star del mondo cinematografico e dello showbiz. Tuttavia, a causa della pandemia da Coronavirus, secondo il nuovo regolamento dell’Academy, saranno presenti solo i presentatori e i candidatistatuetta. Chi condurrà lo show Al momento, le star confermate sono: Brad Pitt, Harrison Ford, Zendaya, Laura Dern, Regina King, Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Reese ...

