Bologna, rave party senza regole al parco: decine di giovani ballano e fanno festa assembrati e privi di mascherine – Video (Di domenica 25 aprile 2021) Un rave senza regole, in pieno giorno, al parco. Nessun distanziamento, zero mascherine, fumogeni e musica ad alto volume. È successo a Bologna, al parco di Villa Angeletti. A denunciare l’accaduto è stato il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che promette di portare la vicenda all’attenzione della ministra Luciana Lamorgese attraverso un’interrogazione. Video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Un, in pieno giorno, al. Nessun distanziamento, zero, fumogeni e musica ad alto volume. È successo a, aldi Villa Angeletti. A denunciare l’accaduto è stato il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che promette di portare la vicenda all’attenzione della ministra Luciana Lamorgese attrso un’interrogazione.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

