Bollettino 25 aprile 2021: i dati sul Coronavirus oggi in Italia (Di domenica 25 aprile 2021) L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 25 aprile con il Bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 13.817 contagiati, 322 morti. Sono 13.125 i nuovi contagiati, 217 i decessi. Diminuiscono le terapie intensive (-32) e i ricoveri (-309). Il tasso di positività sale al 5,5% e le dosi di vaccino somministrare sono 17.473.753. oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolari sono stati rilevati 134 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,72%. Sono inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 50 casi (1,65%). I decessi registrati sono 5, a cui si aggiungono 6 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) L’andamento aggiornato dei contagi diin25con ildel Ministero della Salute e idella Protezione Civile dopo i 13.817 contagiati, 322 morti. Sono 13.125 i nuovi contagiati, 217 i decessi. Diminuiscono le terapie intensive (-32) e i ricoveri (-309). Il tasso di positività sale al 5,5% e le dosi di vaccino somministrare sono 17.473.753.in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolari sono stati rilevati 134 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,72%. Sono inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 50 casi (1,65%). I decessi registrati sono 5, a cui si aggiungono 6 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti ...

