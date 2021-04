"Bloccati i voli dall'India". La nuova variante terrorizza l'Italia (Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi è stato in India nelle ultime due settimane. Per i residenti, tamponi in partenza ed arrivo e quarantena obbligatoria Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso ina chi è stato innelle ultime due settimane. Per i residenti, tamponi in partenza ed arrivo e quarantena obbligatoria

Ultime Notizie dalla rete : Bloccati voli "Bloccati i voli dall' India ". La nuova variante terrorizza l'Italia Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India ": a parlare è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sul proprio profilo Facebook ...

Variante indiana, primo caso in Svizzera: perché preoccupa BLOCCATI I VOLI È atteso per lunedì l'annuncio da parte della Germania di un ampio bando all'ingresso per le persone che hanno recentemente viaggiato in India, tra le preoccupazioni per il ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi è stato in India nelle ultime due settimane. Per i residenti, tamponi in partenza ed arrivo e quarantena obbligatoria

