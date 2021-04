Blitz della comunità ebraica, scontri tra antifascisti a Roma: il 25 aprile divide proprio tutti (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Il 25 aprile divide tutti anche quest’anno. E a Porta San Paolo, a Roma, sono volati spintoni, insulti e schiaffi tra comunità ebraica e altri manifestanti antifascisti. Il tutto durante la celebrazione di un giorno che continua a generare fratture, anche fra chi lo festeggia. Non è la prima volta che accade, anzi. Più o meno ogni anno si verificano attimi di tensione, quando non vere e proprie risse in piazza tra filoisraeliani e filopalestinesi. E anche stavolta, giusto per mantenere viva quella che ormai è una sorta di tradizione, si è verificata la classica scenata. 25 aprile, la comunità ebraica rivendica il Blitz Il tutto è iniziato con un Blitz ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 aprile 2021), 25 apr – Il 25anche quest’anno. E a Porta San Paolo, a, sono volati spintoni, insulti e schiaffi trae altri manifestanti. Il tutto durante la celebrazione di un giorno che continua a generare fratture, anche fra chi lo festeggia. Non è la prima volta che accade, anzi. Più o meno ogni anno si verificano attimi di tensione, quando non vere e proprie risse in piazza tra filoisraeliani e filopalestinesi. E anche stavolta, giusto per mantenere viva quella che ormai è una sorta di tradizione, si è verificata la classica scenata. 25, larivendica ilIl tutto è iniziato con un...

