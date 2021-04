Berrettini show a Belgrado: battuto Karatsev, quarto titolo in carriera per il tennista romano (Di domenica 25 aprile 2021) Continua il momento d'oro dell'Italtennis che centra il terzo successo di un 2021 fantastico. Dopo Jannik Sinner Melbourne e Lorenzo Sonego a Cagliari, è il turno di Matteo Berrettini... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 aprile 2021) Continua il momento d'oro dell'Italtennis che centra il terzo successo di un 2021 fantastico. Dopo Jannik Sinner Melbourne e Lorenzo Sonego a Cagliari, è il turno di Matteo...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Berrettini show a Belgrado: battuto Karatsev, quarto titolo in carriera per Matteo - IlmsgitSport : Berrettini show a Belgrado: battuto Karatsev, quarto titolo in carriera per Matteo - ilmessaggeroit : Berrettini show a Belgrado: battuto Karatsev, quarto titolo in carriera per Matteo -