Beppe Grillo che uccise tre persone, sono stati rimossi i resti della sua auto (Di domenica 25 aprile 2021) I rottami erano sulla strada dove si verificò l’incidente che portò a una condanna per il fondatore del M5s La carcassa dell’auto di Beppe Grillo è stata finalmente rimossa dalla via del Sale a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. Era ancora lì sul ciglio della strada dopo 39 anni dall’incidente che provocò la morte di tre persone e per il comico e fondatore del M5s la condanna di omicidio plurimo colposo, come riportato da La Stampa. rimossi i resti dell’auto di Beppe Grillo che uccise tre persone: l’incidente “Quell’auto non era un trofeo e non accettavamo più che la gente venisse a fotografarla come tale, bisogna aver rispetto per i morti. Per questo ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) I rottami erano sulla strada dove si verificò l’incidente che portò a una condanna per il fondatore del M5s La carcassa dell’diè stata finalmente rimossa dalla via del Sale a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. Era ancora lì sul cigliostrada dopo 39 anni dall’incidente che provocò la morte di tree per il comico e fondatore del M5s la condanna di omicidio plurimo colposo, come riportato da La Stampa.dell’dichetre: l’incidente “Quell’non era un trofeo e non accettavamo più che la gente venisse a fotografarla come tale, bisogna aver rispetto per i morti. Per questo ...

