Benji Mascolo e Bella Thorne sono ufficialmente fidanzati | “Sei incredibilmente bella”

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021). Con un post su Instagram, il cantante ha dato l’annuncio: “La mia principessa l’ha fatto accadere”. La coppia aveva già annunciato il fidanzamento e le nozze in programma. La coppia si è fidanzata nel 2019. Due anni dopo, arrivano i grandi progetti e il matrimonio. L’annuncio diha pubblicato le foto della festa di fidanzamento –è in abito rosso, lui in completo nero – e poi ha lasciato un messaggio dedicato alla bellezza della sua compagna. La mia principessa l’ha fatto accadere. La migliore festa di fidanzamento di sempre, ...