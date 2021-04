Benevento-Udinese: primo gol in Serie A per Braaf, poker degli ospiti (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) primo gol in Serie A per Jayden Braaf. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel match Benevento-Udinese, il classe 2002 ha siglato la rete del 4-1 che ha definitivamente chiuso i giochi. Azione personale dell’olandese, che dal vertice dell’area piccola ha battuto Montipò dopo una finta. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021)gol inA per Jayden. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel match, il classe 2002 ha siglato la rete del 4-1 che ha definitivamente chiuso i giochi. Azione personale dell’olandese, che dal vertice dell’area piccola ha battuto Montipò dopo una finta. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

