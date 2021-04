Bedroom canzone di JJ Lin feat Anne-Marie

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 25 aprile 2021) In occasione della festa del proprio compleanno, il cantante di Singapore JJ Lin aveva preannunciato l’uscita prossima di unain collaborazione con una collega. Il nome sarebbe stato rivelato soltanto in Aprile. E puntualmente oggi conosciamo sia il nome della cantante, ovvero, sia la. JJ Lin al suo 40° compleanno Chi è JJ Lin? JJ Lin ehanno presentato la loro nuovaintitolata. Il brano è stato postato su Facebook, sia nella pagina dell’artista di Singapore, sia nella pagina del suo fan club. Infatti JJ Lin pubblica molto di sé, anche frammenti di vita privata, avvicinandosi al pubblico e creando con esso una comunicazione diretta e confidenziale. In Facebook ci ...