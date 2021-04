Beautiful puntate America: il segreto di Liam e Bill, Wyatt vicino alla verità (Di domenica 25 aprile 2021) Beautiful Le anticipazioni Americane annunciano una scoperta che il figlio di Quinn farà nelle prossime puntate e che infastidirà non poco suo padre Pubblicato su 25 Aprile 2021 Wyatt è ormai vicino alla verità e potrebbe presto scoprire cosa stanno nascondendo Liam e Bill. Le anticipazioni Americane di Beautiful segnalano che il figlio di Quinn si ritrova di fronte a una situazione che non può non attirare la sua attenzione. Ciò accade nel momento in cui Wyatt inizia a sospettare che suo padre e suo fratello stiano nascondendo un segreto. In effetti, è proprio così: ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021)Le anticipazionine annunciano una scoperta che il figlio di Quinn farà nelle prossimee che infastidirà non poco suo padre Pubblicato su 25 Aprile 2021è ormaie potrebbe presto scoprire cosa stanno nascondendo. Le anticipazionine disegnalano che il figlio di Quinn si ritrova di fronte a una situazione che non può non attirare la sua attenzione. Ciò accade nel momento in cuiinizia a sospettare che suo padre e suo fratello stiano nascondendo un. In effetti, è proprio così: ...

