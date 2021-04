Beautiful anticipazioni | Sally ha davvero una malattia mortale?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 25 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 26 aprile 2021? Lo scopriamo con le nostreche ci rivelano proprio quanto sta accadendo a Los Angeles. In questi giorni c’è grande attenzione per la story line che riguardaSpectra. La ragazza, dopo esser stata lasciata da Wyatt, ha iniziato a stare poco bene. Convinta di avere qualcosa di grave è subito andata in ospedale per fare delle analisi. E così ha incontrato anche Katie che si è proposta di starle vicino in questo momento complicato in attesa di scoprire che cosa diranno i medici. Ma sono tanti i telespettatori a porsi una semplice domanda:malata, stapoco bene o sta solo fingendo? Nelle prossime settimane assisteremo agli sviluppi di questa intricatissima story line che ...