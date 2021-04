Beach volley | World Tour 2021 Cancun2 Azzurri da sogno | Rossi Carambula e Lupo Nicolai ai quarti!

(Di domenica 25 aprile 2021) Doppia coppia azzurra nei quarti di finale del secondo torneo 4 stelle di Cancun. Non è un dolcedelle notti messicane ma è realtà:mettono ulteriore fieno in cascina per la qualificazione olimpica e si giocheranno l’accesso in semifinale contro gli olandesi Boermans/De Groot, provenienti dalle qualificazioni (dove hanno eliminato Windisch/Cottafava), mentreritrovano i quarti di un torneo14 mesi dopo Doha interrompendo la serie negativa contro Samoilovs/Smedins. Mr. Skyball Adrianfa la voce grossa e si conferma re del vento, mentre Enricosi conferma re della rete contro i canadesi Saxton/O’Gorman, arrivati a suon di belle prestazioni agli ottavi dopo l’eliminazione al ...

Per gli sport di squadra come il beach volley bisognerà rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. E la mascherina? Al momento resta comunque da indossare in caso di distanze tra ...Doppia coppia azzurra nei quarti di finale del secondo torneo 4 stelle di Cancun. Non è un dolce sogno delle notti messicane ma è realtà: Rossi/Carambula mettono ulteriore fieno in cascina per la qual ...CALCINAIA. Riapre lunedì la Beach arena, all'interno degli impianti sportivi dell'Fc Fornacette Casarosa di via Circonvallazione, con quattro campi professionali di beach volley, tennis e foot volley.